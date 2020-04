Desde que foi recomendado com ênfase cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus no Reino Unido que a rainha Isabel II está de quarentena no Castelo de Windsor. Mas não quis afastar-se totalmente dos seus compromissos e faz questão de se manter em contacto com o governo e com as instituições nesta fase.

Para tal, teve de se adaptar ao teletrabalho e, segundo o The Times, a rainha, que completa 94 anos este mês, está a aprender a fazer videochamadas no seu iPad para fazer conferências virtuais com voluntários de todo o país.

Além disto, a imprensa britânica nota ainda que Isabel II está interessada em aumentar os seus conhecimentos online para poder falar também com a família e com os amigos.

