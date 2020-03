Trooping the Colour, o evento que assinala o aniversário da rainha Isabel II, vai ser dos poucos que não será cancelado na totalidade devido à pandemia da Covid-19. Contudo, vai sofrer alterações.

Conforme informa o Palácio de Buckingham, o evento adaptar-se à realidade de modo a cumprir as devidas normas de segurança.

Todos os anos, em junho, no Trooping the Colour acontece o tradicional desfile no centro de Londres - que conta com 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos.

A esta parada, segue-se a reunião da família real britânica na varanda do Palácio de Buckingham para assistir ao sobrevoo da Força Aérea Real.

Vale referir que a rainha Isabel II celebra 94 anos a 21 de abril, mas desde sempre o seu aniversário é celebrado oficialmente em junho neste evento que foi criado pelo rei George II em 1748.

