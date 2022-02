Perante o cenário devastador que se vive na Ucrânia depois da invasão russa, Oceana Basílio manifestou-se através das redes sociais, como aliás têm feito várias figuras públicas.

A atriz atirou culta aos "tiranos" que vitimizam "inocentes" para satisfazerem o seu "poder e ganância".

"Os Tiranos esses não têm Pátria. Todas as guerras são uma estupidez humana. Educam jovens soldados para serem máquinas mortíferas, fazendo-os crer que são heróis. São simplesmente os mesmos humanos que matam humanos inocentes a mando das mentes desumanas à volta de poder e ganância", começou por escrever.

E atirou: "No século XXI a Humanidade continua impotente à mercê da Tirania... Só uma mente diabólica poderia encontrar razão o para desencadear uma guerra de consequências imprevisíveis. Mais uma vez, como sempre, serão os inocentes a pagar a estupidez de uns quantos loucos insaciáveis de poder, que ignorando o sofrimento e a mortandade que provocam, lançam toda a humanidade no caos do desespero e do terror".

