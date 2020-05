Este domingo, dia 23, Eduardo Madeira usou a sua conta de Instagram para chamar a atenção para um comportamento de algumas pessoas durante a pandemia, que o tem deixado revoltado. O comediante partilhou uma fotografia na qual se vê uma máscara no chão, chamando a atenção para este problema.

"Isto sim é uma praga: a angustiante falta de civismo e urbanidade do indivíduo. Já vi várias máscaras no passeio sem dono. É a nova beata. Vamos lá a parar com esta m****, ok?", escreveu na legenda da publicação.

Palavras com as quais os seus seguidores concordaram de imediato.

