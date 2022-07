Eduardo Madeira surpreendeu os seguidores do Instagram esta quinta-feira, 28 de julho, ao partilhar na rede social uma ousada fotografia da mulher, Joana Machado Madeira.

A imagem em questão mostra a atriz a levantar a camisola para a câmara, ficando com as maminhas à mostra.

Evitando que a partilha seja denunciada, os mamilos de Joana foram na imagem protegidos com emojis em forma de coração.

"Paisagens", pode ler-se na legenda do registo, no qual foram ainda usadas as hashtags: "livre" e "liberdade".



© Reprodução Instagram/ Eduardo Madeira

