"É uma foto forte e diz mais do que muita conversa", é desta forma que Eduardo Madeira dá início a um sentido desabafo onde fala sobre a forma como o mundo está a encarar a pandemia de Covid-19. Um desabafo que tem por base a fotografia que está a deixar a Internet em lágrimas.

Em causa está uma imagem partilhada pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos, onde vemos um casal de idosos de mãos dadas. Os dois estiveram internados lado a lado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde acabaram por morrer vítimas da Covid-19.

"Casal morre com Covid-19. De mãos dadas até ao fim. Ainda e sempre o amor. Não me apetece discutir ou argumentar nada com ninguém. Deixo isso aos que têm certezas. O Mundo está para vocês. Eu, infelizmente, vivo no abismo de não estar certo de nada. Sei apenas que são tempos difíceis os que vivemos. E sei igualmente que a minha fibra e a minha força estão cá. E que vão servir para ajudar na superação e recuperação deste momento. É o melhor que sei e posso. É aí que eu estarei. E não se esquecem: No fim resta-nos ainda e sempre o amor", declara o humorista, mostrando-se profundamente emocionado.

