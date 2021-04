Eduardo Madeira falou-nos em entrevista ao Fama Ao Minuto sobre a aposta que fez, enquanto adepto fervoroso do Sporting, no caso de o clube do seu coração ser campeão. Agora, é nas redes sociais que o ator e humorista volta a falar sobre o tema.

"Já tenho feito apostas estranhas. A do Euro, em que acabei nu à volta do Marquês. A do Festival da canção com o Salvador Sobral, em que atravessei o Tejo a nado. E agora a derradeira", começa por escrever, passando a explicar detalhadamente o seu objetivo.

"Não é bem uma aposta. É mais uma promessa inspirada pela história do Augusto, o adepto sportinguista de Cabo Delgado que sonhava jogar no Sporting e ter umas chuteiras novas", pode ler-se na publicação.

"Então cá vai: Se o Sporting for campeão este ano vou adquirir do meu bolso 200 equipamentos de criança do Sporting Clube de Portugal", reforça.

Aos equipamentos vão juntar-se bens alimentares e medicamentos que vão ser angariados por Eduardo Madeira e levados pessoalmente a Cabo Delgado, Moçambique, e distribuídos pelas crianças da região.

"O Augusto será o primeiro a receber um equipamento completo do Sporting entregue em mãos. Porque são pessoas que sofrem e que sentem os nossos clubes e merecem um sorriso", promete a nova grande aposta da TVI.

Reveja também a entrevista ao Fama Ao Minuto onde Eduardo Madeira nos falou sobre esta promessa: "Às vezes penso: A vida está a passar e já perdi um ano com os meus pais"