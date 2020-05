Uma vez que foi o mais recente expulso do 'Big Brother', Edmar esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'. No início, o ex-concorrente teve a oportunidade de partilhar com o apresentador a força que o seu exemplo lhe deu para que pudesse assumir a sua homossexualidade.

"Quando eu tinha 16 anos também percebi que o Goucha era homossexual e eu pensava que se a minha o adorava, não passava uma manhã sem o ver, era o preferido dela", começa por notar.

"[Eu pensei] 'Se a minha mãe adora o Goucha e aceita-o como é, ela vai aceitar o filho'. Sempre soube que era diferente desde muito novo. Com 17 anos disse à minha o que era, o Goucha deu-me muita força", completou.

Nessa altura, Manuel revelou-se bastante comovida com esta história.

