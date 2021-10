Eddie Vedder, vocalista dos Pearl Jam, rendeu-se ao TikTok e criou conta há cerca de uma semana.

Já partilhou inclusive quatro vídeos: no primeiro surge a preparar um cocktail e os restantes são alusivos ao universo da música. A mais recente publicação, por exemplo, mostra uma atuação da filha, Olivia.

Com seis dias de atividade na rede social, Eddie Vedder conquistou 7370 seguidores. Já deu 'follow' na conta do músico?

Try a Pickle-Rita to celebrate the start of Eddie on TikTok. Stitch this and show your favorite cocktail. ##Picklerita ##Welcome ##Rocktober

