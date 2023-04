O quarto dia em tribunal para Ed Sheeran incluiu uma performance do músico e uma reflexão detalhada sobre a sua carreira enquanto compositor.

Sheeran, de 32 anos, foi processado no âmbito de acusações de plágio da música 'Thinking Out Loud', lançada em 2014. O processo foi iniciado pela família de Marvin Gaye, que alega que Sheeran retirou elementos diretamente da música 'Let's Get It On'.

Esta quinta-feira, 27 de abril, Ed revelou que sempre se dedicou muito à música, sendo que desde a adolescência escreve entre uma a duas canções diariamente.

"Se uma canção demorar mais do que um dia, já não vale a pena continuar", defendeu o músico.

O mesmo nota que os seus grandes sucessos foram inspirados em momentos particulares da sua vida, notando que esta semana já escreveu 10 músicas.

No caso de 'Thinking Out Loud', Sheeran referiu que foi um processo de "colaboração" com Amy Wedge, que também escreveu o êxito.

A letra foi inspirada na época em que a avó de Ed foi diagnosticada com cancro e na morte do seu avô, que também tinha acontecido.

A estrela deu ainda mais pormenores sobre a melodia, notando que a letra original seria 'I'm singing out now', tendo-a depois mudado para 'I'm thinking out loud'. Em tribunal, Ed Sheeran cantou ambas as versões acompanhado pela sua guitarra.

Vale notar que Sheeran foi processado primeiramente em 2016 pela família de Townsend diretamente. Entretanto, o caso foi arquivado no ano seguinte. Em 2018, o processo foi reaberto após a família ter vendido um terço dos seus direitos da música à Structured Asset Sales em 2018.

A empresa pede uma indemnização de 100 milhões de dólares ao cantor.

