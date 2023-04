Ed Sheeran esteve a depor em tribunal em Nova Iorque, na terça-feira, dia 25 de abril, para se defender de mais um caso em que é acusado de plágio.

Desta vez, em causa está a acusação de que o seu tema 'Thinking Out Loud', de 2014, é uma cópia da música 'Let's Get it On', de Marvin Gaye, de 1973.

O músico, de 32 anos, e outros nomes foram processados em 2017 pelos herdeiros do falecido compositor Ed Townsend, produtor e escritor da canção 'Let´s Get It On'.

No processo, afirma que o tema de Ed tem "semelhanças impressionantes" com a música de 1973 e que "partilham elementos comuns evidentes".

Questionado sobre ter feito uma mistura das duas músicas durante um espetáculo, Ed Sheeran afirmou que fez o mesmo com outras canções e realçou que se tivesse realmente plagiado 'Let´s Get It On', seria imprudente destacar o tema dessa forma. "Se tivesse feito aquilo que me está a acusar, seria um idiota por o fazer à frente das pessoas", argumentou Ed Sheeran.

Além disso, garante que escreveu 'Thinking Out Loud' em conjunto com Amy Wadge, que não foi citada no processo, mas planeia depor.

De recordar que em abril do ano passado, o cantor venceu uma outra batalha legal onde alegavam que o tema 'Oh Why', de 2015, é "muito semelhante" à canção de Ed Sheeran, 'Shape of You'.