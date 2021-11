Adele lançou recentemente 'Easy On Me', single do disco '30', que estará disponível ainda este mês. O novo tema da artista foi lançado a 15 de outubro nas plataformas de áudio, nomeadamente no YouTube, onde foi publicado o videoclipe.

Apesar do romantismo e melancolia da canção, que se refletem também no videoclipe, os bastidores da produção ficaram marcados por momentos de humor. Agora, os fãs de Adele vão poder espreitar os bloopers e fails.

Esta quinta-feira, a artista partilhou no seu canal de YouTube uma compilação de todos os momentos caricatos que aconteceram durante as gravações.

Veja abaixo.

