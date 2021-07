Estreia a 17 de julho, na RTP1, o programa 'É Urgente o Amor', que será apresentado por Catarina Furtado. Num vídeo publicado na conta de Instagram do primeiro canal, a comunicadora mostra-se muito entusiasmada com este novo desafio, explicando do que se trata.

"Tem como objetivo central promover a empatia, a solidariedade, o amor sob todas as formas e, sobretudo, a gratidão. Vamos apresentar histórias inspiradoras e vamos surpreender essas pessoas dizendo obrigada. Vamos ter muitas surpresas e vamos sobretudo inspirar", notou.

Veja o vídeo de seguida:

