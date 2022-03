Felipe Neto, famoso youtuber brasileiro e ex-namorado de Bruna Gomes, tem mostrado nas redes sociais o seu apoio à concorrente do 'Big Brother Famosos', da TVI. Além disso, também tem dado a sua opinião sobre situações que se passam dentro da casa do 'BB' e que envolvem a 'ex', como o desentendimento com Fernando Semedo. Tema que foi comentado no 'Extra', esta terça-feira.

"Aliás, o ex-namorado dela até se foi manifestar", destacou a apresentadora Marta Cardoso, levando Susana Dias Ramos a mostrar-se contra Felipe Neto.

"Se tu não ias falar desse assunto, não me enervava agora. Achei muito feio este senhor ter vindo fazer as stories que fez, e peço desculpa se estou a ser muito injusta, mas acho que, na realidade, ele só quer apanhar uma boleia da fama da Bruna aqui em Portugal", disse a psicóloga e comentadora.

"Devia estar mais preocupado com o término da relação dele porque, pelo que a Bruna partilhou, ele acabou com ela pelo telefone no dia de Natal. Isso sim, é ser indigno. [...] Se eles são amigos ou não cá fora, eu não sei. Ele diz que sim, que são muito amigos hoje em dia. Ela diz que está a fazer um luto muito complicado. Mas, quando a gente realmente tem telhados de vidro, não pode andar a atirar pedras ao vizinho", acrescentou.

Marta Cardoso referiu depois que Felipe Neto "há veio pedir desculpa pelas publicações mais impulsivas que fez". "Mas continua a fazer, a usar bandeirinhas de Portugal e a usar a Bruna para um fim que a mim não me parece bem. [A Bruna] já manifestou isto muitas vezes na casa, que viveu na sombra dele durante muito tempo. E ele está a fazer o quê agora? A tentar passar por cima dela outra vez para que toda a gente fale dele?", completou Susana Dias Ramos.

Perante tais palavras, Felipe Neto recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir. "Uma senhora acusou-me de querer usar o programa para ganhar fama. E que eu não deveria torcer pela Bruna publicamente, comentar as coisas que comentei, dizer as coisas que disse, porque estou a querer ganhar fama com isso, e que não tenho moral, já que fui eu que terminei", disse o youtuber.

"Uma psicóloga se prestar a esse papel é uma coisa constrangedora. Imagino que, talvez, não conheça o meu trabalho, nunca tenha ouvido falar de mim, e tenha falado essas coisas. Acho que deveria entrar no meu canal, conhecer um pouco mais de quem eu sou, dos meus números. E, principalmente, lembrar-se que a senhora é paga para comentar o 'Big Brother', não a minha vida", acrescentou.

"A senhora não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe o que aconteceu na minha relação, o que aconteceu no fim dela, o que aconteceu antes ou depois. E não é o seu papel. Não é o seu papel tecer comentários sobre isso", continuou.

"Da mesma forma que me acusou de querer ganhar fama — aparentemente, vou ficar muito famoso aqui a comentar sobre o 'Big Brother Portugal' —, digo que, na verdade, é a senhora que está a querer viralizar e ganhar alguma atenção. Está aqui a atenção que queria. Está dada e, por favor, coloque-se no seu lugar", afirmou.

Veja no vídeo da galeria a resposta completa Felipe Neto.

