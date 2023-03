Eis que Fanny Rodrigues tornou oficial - pelo menos nas redes sociais - o seu romance com João Frade. A apresentadora do programa 'Somos Portugal' partilhou na sua página de Instagram um ternurento vídeo no qual o operador de câmara a transporta às cavalitas.

"Até lá chegarmos, continuamos assim", lê-se na gravação que poderá ver na galeria.

Recorde-se que, recentemente, Fanny comentou no programa 'Dois às 10' este relacionamento, sobretudo a diferença de idades, uma vez que o companheiro é 16 anos mais velho.

"As pessoas gostam de todos os dias levantar bandeiras, mas no fundo só levantam as bandeira para 'likes'. Continuam a ser preconceituosas", lamentou.

Leia Também: Fanny Rodrigues assume namorado 16 anos mais velho e lamenta preconceito