Maria Botelho Moniz foi surpreendida no intervalo da emissão de quarta-feira, 31 de maio, do 'Dois às 10', da TVI, com um presente para o bebé que está a caminho.

Tiago e a Tânia, que marcaram presença no formato matutino depois de terem ficado noivos no 'Cristina Talks', disseram-lhe: 'Maria, temos ali um miminho que lhe trouxemos, pode chegar ali?'.

O que Maria não esperava era encontrar um super miminho: "cheguei ali estava este urso gigante", reagiu ao ver a surpresa.

"É muito fofo", enalteceu ainda a parceira televisiva de Cláudio Ramos ao mostrar o urso através da sua página de Instagram.

Maria Botelho Moniz, recorde-se, está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata.

