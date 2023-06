Em jeito de celebração do Dia da Criança, são várias as figuras públicas que têm assinalado a data com fotos da infância. A que irá ver abaixo, pertence a Pedro Fernandes!

"'Como assim, hoje é dia da criança e eu tenho de ir trabalhar?'. Um feliz dia a todas as crianças e a todos os adultos que não se esquecem de ser crianças um bocadinho todos os dias", escreveu o locutor da RFM na legenda da publicação que já conquistou os seguidores das redes sociais.

Veja abaixo a imagem.

