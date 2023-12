Conseguiu reconhecer através da fotografia? Hoje, dia 1 de dezembro, é Zoë Kravitz quem está de parabéns. A filha do cantor Lenny Kravitz celebra o seu 35.º aniversário.

Sendo filha de um artista famoso, os holofotes estiveram sempre presentes na sua vida, mas Zoë Kravitz já começou (há já alguns anos) a construir o seu próprio caminho na representação.

Foi em 2007 que iniciou a carreira como atriz, tendo já feito parte de várias produções, entre elas o filme 'The Brave One' ('A Estranha em Mim'), 'No Reservations' ('Sem Reserva') ou 'X-Men: First Class' ('X-Men: O Início').

A nível amoroso, a atriz mantém uma relação com Channing Tatum e tudo indica que estão noivos.

Neste dia especial, reunimos na galeria algumas fotografias que mostram a evolução de Zoë Kravitz para assinalar a data.

Leia Também: Tina Turner faria 84 anos. O primeiro aniversário depois da sua morte