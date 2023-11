Tina Turner nasceu a 26 de novembro de 1939 e foi uma das maiores cantoras da sua geração. Morreu este ano, aos 83 anos, a 24 de maio.

Com uma carreira de mais de 60 anos, que começou em 1957, a 'rainha do Rock n'Roll' tinha uma presença contagiante em palco, com a qual os seus fãs vibravam.

Neste dia 26 de novembro, que se assinala o primeiro aniversário após a sua morte, o Fama ao Minuto preparou uma galeria na qual poderá ver algumas fotografias da cantora em palco ao longo dos anos.

