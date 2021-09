A emoção dominou na manhã desta terça-feira a emissão do programa 'Casa Feliz'. Diana Chaves e João Baião estiveram à conversa com a atriz Rosa Bela, que abriu o coração para contar publicamente a sua história de vida.

"A minha adolescência não foi fácil, senti-me revoltada e a certa altura sentia vergonha dos meus pais", recorda a atriz, atualmente com 29 anos.

Rosa cresceu com os dois pais surdos e por isso teve de muito cedo assumir uma responsabilidade de cuidadora da família.

Com um enorme desejo de concretizar o sonho de ser atriz, Rosa decidiu ainda adolescente rumar a Lisboa em busca do futuro que tanto ansiava.

"Aí eu falhei", confessa, em lágrimas, ao admitir que se sente culpada por ter deixado de estar tão presente na vida do irmão, Luís, que era ainda uma criança.

"É difícil ouvir que vim fazer o meu caminho e que fui egoísta, que abandonei os meus pais, que abandonei o meu irmão. Isso é difícil", lamenta, dando conta de que foi alvo de muitas críticas na aldeia, em Aveiro, onde vive a família.

"Estou há 13 anos em Lisboa e falo todos os dias com os meus pais, tento ser o mais presente possível, mas as críticas continuam. As pessoas continuam a achar que eu devia estar lá", diz, explicando que tem consciência de que se não tivesse vindo para Lisboa não conseguiria hoje ser o suporte forte que é na vida dos pais.

Rosa Bela falou ainda nesta conversa do preconceito de que é alvo por ser namorada de Carlos Areia, de 77 anos. Contra todos os comentários menos bons, o casal está junto há 13 anos.



