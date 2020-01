É dia de dérbi e os nervos estão à flor da pele. O Sporting recebe o Benfica em Alvalade pelas 21h15 para aquele que é o primeiro duelo de 2020 entre os eternos rivais.

Ocasião que fez reunir, na passada quarta-feira, várias caras conhecidas para um jogo entre amigos: de um lado a equipa das águias, liderada por António Raminhos; do outro a dos leões, liderada por Pedro Fernandes.

A iniciativa, organizada pela Betclic, decorreu no Airfut e contou com vários famosos dos clubes verde e encarnado. Estivemos à conversa com os mais ferrenhos que nos contaram os planos para a tão aguardada noite de hoje.

António Raminhos: "Infelizmente vou estar a trabalhar. Quando mete o Benfica ao barulho fico sempre danado"

"Infelizmente vou estar a trabalhar. Por um lado é bom porque é trabalho, mas quando mete o Benfica ao barulho fico sempre danado", explicou o comediante, que atua esta noite na Mealhada.

Questionado sobre o que seria o programa ideal para um dia de dérbi, Raminhos confessou que é contagiado pelo espírito desde que acorda até ao apito final.

"De manhã acordar e ler os jornais desportivos. Depois, sendo o jogo em Alvalade, ligar a Sporting TV sem problema nenhum para ver o ambiente no estádio", explicou, acrescentado que este seria um jogo que não iria ver ao estádio, uma vez que só viu uma partida em Alvalade e "não correu bem porque o Benfica perdeu".

Pedro Fernandes: "Nunca perco a fé no Sporting, acho sempre que vamos ser campeões"

O apresentador da TVI junta-se ao grupo dos adeptos que não vão assistir ao jogo no estádio. Contudo, não deixa de apoiar o seu clube do coração, o Sporting, nesta partida que, ainda que não seja decisiva, é de grandes emoções: "Um dia de dérbi é sempre de uma sensação especial e apesar de o Sporting não estar a contar para o campeonato porque estamos muito distantes do Benfica, é um jogo que nunca gostamos de perder".

"Nunca perco a fé no Sporting, acho sempre que vamos ser campeões", acrescentou, rematando que acredita que os leões vão sair vitoriosos.

Fernando Alvim "não entra no estádio de Alvalade"

"Confesso que nem sabia que o dérbi era esta sexta-feira", confidenciou. Apesar de "gostar muito do Benfica", o apresentador afirmou que "só vai aos grandes jogos", mas "não entra no estádio de Alvalade", pelo que não vai apoiar o clube dos encarnados à casa do rival.

Ainda assim, Fernando Alvim não se considera um adepto "fundamentalista" e aprecia jogos nos quais reina o fair play.

Marco Costa: "Vou para o trabalho equipado"

Sendo uma presença assídua no Estádio de Alvalade, o pasteleiro não vai faltar ao grande jogo e partilhou que os nervos o dominam não só neste dia, mas desde o início do campeonato. "Todos os jogos que são em casa não falho", frisou.

Sobre como vive o dia da grande partida, contou-nos que desde que acorda, às quatro da manhã, que fica dominado pelo burburinho. "Vou para o trabalho equipado. Tenho uma loja ao lado do Estádio, em Telheiras, e quando saio vou direto para lá e é sempre a gritar pelo Sporting".

Apesar de o clube atravessar uma fase menos positiva a nível de resultados, a esperança de Marco Costa não se deixa abalar. "Vou pensar numa vitória sempre. O Sporting está num momento difícil mas estamos a subir e o pensamento do sportinguista é de que vai sempre melhorar".

Diogo Faro: "Se jogarmos sem o Bruno Fernandes provavelmente vai ser triste de se ver"

"Se jogarmos sem o Bruno Fernandes provavelmente vai ser triste de se ver, mas lá estarei para apoiar", começou por dizer o comediante.

Sobre os planos para a noite de hoje revelou-nos que, apesar de ser assíduo nas bancadas de Alvalade, o primeiro dérbi do ano vai ser ser vivido entre amigos num jantar.

Jorge Corrula: "Não vou ao estádio ver o jogo, isso é garantido"

A poucos dias de ser pai pela segunda vez, Jorge Corrula mostrou-se despreocupado com os planos para assistir ao dérbi. "Tenho um jantar de aniversário. Espero conseguir ver o jogo, mas ultimamente com opção de andar para trás [na televisão] não faço questão... Não vou ao estádio ver o jogo, isso é garantido", afirmou.

Sendo sócio e um adepto acérrimo do Benfica, o ator aproveitou ainda para nos confidenciar qual a maior loucura que já cometeu pelo clube: "Faltei a um trabalho para ir à Turquia assistir a um jogo das competições europeias".

