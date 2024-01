Kate Middleton continua a recuperar de uma cirurgia abdominal. Contudo, e mesmo hospitalizada, a princesa de Gales faz questão de priorizar a comunicação com os três filhos.

Assim, enquanto não tem alta - algo que deverá acontecer em princípio na quinta-feira desta semana - a princesa de Gales tem comunicado com os filhos, o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco, essencialmente através de videochamada.

"A Kate adora fazer videochamadas com os filhos quando está a trabalhar no estrangeiro, por isso, tenho a certeza que tem mantido contacto com eles no hospital. As crianças poderão vê-la em breve, quando estiver melhor", disse o editor real da Hello!, Emily Nash.

"Ela adora ter a família à volta dela, por isso, mal pode esperar para voltar a casa e abraçar as crianças", continua.

"Tanto o William como a Kate são pais presentes - levam as crianças à escola, assistem aos jogos e aos concertos e tentam estar em casa à hora de ir dormir. Enquanto a Kate está no hospital, o William está em casa a manter as coisas o mais normais quanto possível", completa.

