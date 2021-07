Há novidades sobre as férias de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e os filhos do casal. O craque português acaba de publicar uma nova fotografia no iate de luxo onde estão a ser passados estes dias de descanso.

Ronaldo mostrou-se deitado a apanhar sol em alto mar, o local ideal para recuperar a sua tão desejada "paz de espírito".

Uma vez mais, a imagem volta a deixar em destaque a excelente forma física que o jogador apresenta aos 36 anos.

Curioso para ver a imagem? Clique na galeria e veja esta e outras fotografias das férias de CR7.

