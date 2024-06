Está quase a subir ao palco 'A Reunião', o concerto que junta as três bandas dos 'Morangos com Açúcar' - D'ZRT, 4Taste e Just Girls - e conta ainda com a participação especial de FF.

Ao final da noite desta quinta-feira, os D'ZRT fizeram uma publicação onde mostraram que já subiram ao palco onde decorrerão os concertos, que acontecem no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Na caixa de comentários, vários são os seguidores de banda que estão a tentar vender os bilhetes que adquiriram para o concerto.

De salientar que o alinhamento do espetáculo foi divulgado a 3 de junho e muitas pessoas ficaram descontentes, uma vez que irão atuar grupos que não tinham sido antes anunciados. O início dos concertos está marcado para as 17h, mas na verdade a primeira das três bandas a atuar, as Just Girls, só sobe ao palco às 20h30, o que causou a revolta de muitos fãs.

"Estas informações não eram para ter sido divulgadas há semanas e não a 5 dias do concerto? Pagámos para ver a reunião das bandas dos 'Morangos', organizamos a nossa vida consoante a info que vem no bilhete e agora sabemos que vamos levar com 3h30 de malta que nem relacionada com a 'Geração Morangos' está. [É] um bocado desrespeitoso para quem vem de longe e precisa de se organizar com transportes, horários e afins", pode ler-se num comentário que já tem quase 400 'gostos'.

"Uma pessoa que vai de longe é impossível regressar a casa no dia!" ou "Mas é que isto nem faz sentido nenhum! Não são informações para serem dadas a poucos dias do concerto. Vocês deveriam ter-se lembrado que a 'Geração Morangos' agora são adultos, e os adultos têm vidas para serem organizadas"

