Os D'ZRT fizeram esta sexta-feira, dia 14 de outubro, a apresentação da nova digressão. O encontro serviu também para anunciar novos concertos e revelar alguns pormenores sobre o regresso da banda.

Neste evento para a imprensa, transmitido em direto nas redes sociais, foram divulgados mais três espetáculos: em Elvas, a 27 de maio, na Madeira, a 3 de junho, e no Algarve, a 19 de agosto.

Esta último será um concerto diferente dos restantes, isto porque vai homenagear os 'Morangos com Açúcar', a série que lançou o grupo.

Questionados sobre se vão criar novos temas para esta digressão, os D'ZRT explicaram que não, ainda que se possam esperar algumas novidades em relação às canções de sempre: "Não estamos a pensar fazer músicas novas mas vamos pegar nas nossas músicas, dá-las aos artistas que nós gostamos, e pedir-lhes para as remisturarem e cantarem connosco. Vamos fazer parcerias com alguns artistas".

Angélico Vieira não será esquecido

O regresso da banda faz recordar, inevitavelmente, Angélico Vieira. O cantor, que morreu tragicamente a 28 de junho de 2011 , será homenageado, embora os companheiros não saibam, ainda, de que forma.

"Sabemos que queremos representá-lo e que será a coisa mais bonita dos concertos. Não sabemos como. Há ideias mas não está tudo fechado. Queremos que seja tão especial para vocês como será para nós. O que fizermos será com o maior carinho possível e com a dona Filomena a saber exatamente o que será. Sabemos que está a olhar para nós e que se vai sentir feliz", explicou Cifrão.

A banda notou ainda que a mãe de Angélico, Filomena, foi contactada quando esta ideia de se reunirem começou a ganhar forma. "O contacto manteve-se ao longo deste tempo. Desde que começámos a pensar, entrámos em contacto, falámos com a Filomena e ela está connosco como sempre esteve. Ela sabe o cuidado e o respeito que temos. Somos família, não há duvidas, e ela vai ser convidada especial", revelaram.

O regresso já andava a ser pensado

A banda volta aos palcos doze anos depois e, durante este período, muitos foram os fãs que o foram pedindo. A decisão não foi tomada do dia para a noite e, prova disso mesmo, é um grupo numa rede social, que foi criado precisamente com esse propósito. "Temos um grupo no Whatsapp que diz 'D'ZRT 2019 ou 2020'. Precisámos do nosso tempo. Precisámos de parar e de nos afastar um pouco, deixar o tempo curar isso para voltar. Estamos a falar nisto há muito anos, em contacto com a TVI, e aconteceu", justificaram.

Cifrão foi ainda mais longe: Bateu a saudade, esta é a hora".

Os 'Morangos com Açúcar' continuam vivos - e de boa saúde

A última temporada de 'Morangos com Açúcar' foi para o ar em setembro de 2012 mas, no fundo, nunca deixou de ser transmitida. Entre TVI Ficção e Panda Biggs, a série continua a ser recordada pelos que a viram à época, mas há muitos que a vêm agora pela primeira vez. Também esses, os novos fãs, merecem a atenção da banda.

"Os 'Morangos' ainda têm muita força. Já se desdobraram inúmeras vezes e nunca tivemos tanto público como agora Não queríamos que ninguém ficasse de fora, quer a geração que nos acompanhou, quer a nova. Toda a gente vai poder ver D'ZRT, pelo menos mais uma vez na vida", sublinharam.

Depois destes concertos, o que vem a seguir?

A banda apenas parece em desacordo quando se fala do futuro. Se para Cifrão, o concerto de dia 19 de agosto, no Algarve, é o ponto final, Edmundo Vieira tem uma postura menos definitiva. "Vai terminar, a ideia é terminar, mas com os D'ZRT nunca se sabe.

Edmundo, Cifrão e Paulo Vintém contaram ainda que este não é apenas um regresso dos vocalistas. "Fomos buscar a banda 'antiga'. São nomes que nos acompanharam durante todo o tempo da tour para reviverem o que estamos a reviver, juntamente com alguns elementos novos", acrescentaram.

