Zaya, filha de Dwyane Wade, comemorou o seu 14.º aniversário este fim de semana, com uma festa temática, 'Zaya on Wheels'.

O aposentado profissional da NBA, de 39 anos, fez questão de partilhar algumas imagens deste momento no Instagram, mas não foi o único. Gabrielle Union, atual companheira de Dwyane, também destacou os festejos desta data especial na mesma rede social.

Recorde-se que o casal tem em comum a pequena Kaavia, de dois anos. Zaya é fruto da relação de Dwyane com Siohvaughn Funches. O ex-jogador de basquetebol é também pai de Zaire, de 19 anos, da relação com Siohvaughn, e Xavier, de sete, da união com Aja Metoyer.

