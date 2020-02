Duran Duran, A-ha e Tears for Fears podem juntar-se a Ney Matogrosso, aos Delfins e à Banda do Filme Variações, reforçando o cartaz do Rock in Rio Lisboa 2020 para o dia 27 de junho, a terceira data da edição deste ano, que arranca no dia 20 de junho. Um dos artistas que sobem ao palco num dos dias do evento revelou a uma amiga que a organização do certame está a negociar a contratação das três míticas bandas, que fizeram (muito) furor na década de 1980.

Formados em Birmingham, em Inglaterra, em 1978, os Duran Duran, que até hoje já venderam 100 milhões de discos em todo o mundo, lideraram as tabelas de vendas com êxitos como "Save a prayer", "Hungry like the wolf" e "A View to a kill", que integra a banda sonora do filme "007 - Alvo em movimento", lançado em 1985. Em maio de 2005, 23 anos depois, o grupo, que se reformou em 2003, regressou a Portugal para um concerto, esgotado, no Coliseu dos Recreios.

Fundados por Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen e Morten Harket, em Oslo, em 1982, os noruegueses A-ha são outra das bandas que venderam milhões de discos na década de 1980. O primeiro disco do grupo, "Hunting high and low", converteu os seus membros em estrelas globais em 1985. "Take on me" e "Hunting high and low" são, a par de "The living daylights", que integra a banda sonora do filme "007 - Risco imediato", alguns dos maiores êxitos dos A-ha.

Roland Orzabal e Curt Smith formaram os Tears for Fears em Bath, em Inglaterra, em 1981, após a extinção da primeiro grupo que integraram, os Graduate. Impulsionados pela forte promoção que a MTV lhes fez nos EUA e influenciados pela sonoridade de bandas e artistas como os Talking Heads, Peter Gabriel e Brian Eno, gravaram êxitos internacionais como "Everybody wants to rule the world", "Shout", "Sowing the seeds of love" e "Woman in chains".