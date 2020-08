Kate Middleton e o príncipe William visitaram esta quarta-feira Barry Island, no País de Gales, para juntamente com os comerciantes locais tomarem conhecimento do impacto da pandemia de Covid-19 nos negócios.

Nesse âmbito, o casal acabou por entrar num salão de jogos da região e, surpeenda-se, por aceitar mostrar as suas habilidades em diversos jogos e atividades.

Depois do tiro ao lavo, o príncipe chegou mesmo a tentar a sua sorte numa máquina onde o prémio eram ursos de peluche. Estaria em busca de um presente para um dos seus três filhos?

Veja na galeria as imagens deste momento de diversão dos duques de Cambridge.

