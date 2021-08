Amante de fotografia, Kate Middleton tem agora a "honra" de ver dois dos seus registos em exposição no Imperial War Museum, em Londres, numa parceria com o Holocaust Memorial Day Trust e a Royal Photographic Society, da qual é patrona.

Nas redes sociais, divulgou as duas fotografias escolhidas e que assinalaram os 75 anos do Holocausto. Ambas registadas em janeiro deste ano, no Palácio de Buckingham, as imagens dão destaque a sobreviventes do sufrágio.

"Honrada por fazer parte da nova exposição de fotografia no Imperial War Museum, em Londres, que junta mais de 50 retratos contemporâneos de sobreviventes do Holocausto e suas famílias", afirmou na legenda da publicação.

"Exibidas pela primeira vez, estas fotografias poderosas capturam as conexões especiais entre os sobreviventes do Holocausto e as gerações mais jovens de suas famílias, e recordam-nos da nossa responsabilidade coletiva de garantir que suas histórias continuem vivas. [...] As fotografias apresentam um grupo de sobreviventes que fizeram do Reino Unido o seu lar depois de começos marcados por perdas e traumas inimagináveis. Ao mesmo tempo que oferecem um espaço para lembrar e partilhar as suas histórias, estes retratos são uma celebração da vida plena que viveram e do legado especial que os seus filhos e netos levarão para o futuro", frisou.

