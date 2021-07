Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim têm passado as últimas semanas a sul. As duas apresentadoras estão juntas de férias no Algarve, acompanhadas pelas respetivas famílias

Entre as muitas imagens dos dias de férias do clã, destaca-se uma fotografia partilhada esta sexta-feira por Catarina Jardim.

O rosto da TVI, conhecida por todos como Pimpinha, mostrou-se na praia ao lado da amiga Carolina. As duas posam em biquíni exibindo a excelente forma física que as caracteriza.

"Melhores dias de praia", pode ler-se na legenda do registo, que mereceu os mais rasgados elogios por parte de figuras públicas e seguidores.

"Duas bombas", elogiou Cuca Roseta.

