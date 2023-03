Duarte Siopa esteve hoje, 22 de março, à conversa com Júlia Pinheiro. O apresentador de televisão partilhou a sua história de vida, lembrando o difícil processo por que passou para conseguir adotar o filho.

"O pai nunca apareceu e a mãe (...) tinha assinado um papel a dizer que não queria saber do filho", afirma, lembrando que passou cinco anos em tribunal para conseguir finalizar o processo.

"Chegava a dizer aos meus pais: 'se me tirarem o Diogo eu fujo para o estrangeiro, nunca mais cá volto'. O Diogo passou a fazer parte da minha vida, ele sabia que só podia contar comigo e com os meus pais. Passei a ser o herói do Diogo. Era o pai, o amigo, o menino que brincava com ele e, por isso, sou o mais importante para o Diogo. Tinha aquele fascínio de olhar para ele enquanto dormia e sentia-me orgulhoso. Eu tenho um filho", conta, visivelmente emocionado.

O comunicador acabou por ser surpreendido pelo filho, que aceitou o convite para falar com Júlia.

Eis o momento: