Dua Lipa está a ser acusada de plágio por três artistas espanhóis, Miguel Bosé e os compositores L. Russell Brown e Sandy Linzer.

Em causa está um dos temas de maior sucesso da cantora, 'Levitating'.

Os artistas apresentaram um processo no Tribunal Federal de Manhattan onde alegam que 'Levitating' tem uma "melodia inicial" muito semelhante aos temas 'Wiggle and Giggle All Night', de 1979, e 'Don Diablo', de 1980.

Além deste processo, Dua Lipa enfrenta ainda um outro no qual uma banda de reggae da Flórida, Artikal Sound System, a acusa de ter usado o ritmo de uma música deles ['Live Your Life'] para o tema 'Levitating'.

