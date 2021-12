Drew Scott e Linda Phan estão à espera do seu primeiro filho em comum, noticia a revista People.

O anúncio foi feito pelo casal no seu podcast - 'At Home'. As duas personalidades já tinham falado publicamente sobre a sua luta para conseguir concretizar este sonho, bem como a batalha contra a infertilidade, que incluiu diversos tratamentos.

A grande novidade chegou em agosto sendo que o bebé deverá nascer em maio de 2022.

Juntos há 12 anos, o casal deu o nó há quatro.

