Em casa de Drew Barrymore são as crianças que melhor têm lidado com toda esta situação da pandemia da Covid-19. A atriz está em isolamento social com a família e confessou à revista People que as filhas, Olive, de sete anos, e Frankie, de seis, têm sido fundamentais para conseguir ultrapassar este período.

"Elas estão muito bem e o meu problema é que, se elas estão bem, não tenho o direito de não estar bem", começou por dizer a atriz à publicação.

"Não poder ver e brincar com outras crianças, essas são as conversas mais difíceis", confessou, referindo que teve de ter vários diálogos com a filha Frankie por causa dos festejos do seu aniversário. "Mas estou espantada e orgulhosa por elas estarem a lidar tão bem com a situação", destacou.

De referir que Barrymore fez uma parceria com a Shutterfly e a Baby2Baby numa iniciativa cujo objectivo é ajudar as famílias que mais precisam durante a pandemia.

