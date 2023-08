Cristina Ferreira continua a desfrutar de dias ao sol. Depois de cumprir o sonho de uma viagem há muito desejada, como a própria disse, pelos Estados Unidos - onde esteve a percorrer a Route 66 na companhia do filho e de três amigos - a apresentadora rumou a Ibiza.

Na sua conta no Instagram, a diretora e entretenimento e ficção da TVI partilhou um pequeno vídeo no qual se pode ver uma piscina.

"Programação dos próximos dias. Azul", escreveu Cristina Ferreira na legenda do vídeo. Ruben Correia, que está de férias com a apresentadora, usou a caixa de comentários para deixar uma pergunta, à qual Cristina respondeu em tom de brincadeira. "E estás aí com quem?", questionou o produtor, ao que a apresentadora respondeu. "Com gente que não interessa a ninguém!".

