Mais de 50 anos depois do caso romântico (e polémico) de Donald Sutherland e Jane Fonda, foram agora divulgados pormenores nunca antes conhecidos.

Os atores, que eram ambos casados com outras pessoas, envolveram-se durante as gravações do filme Klute, em 1970, onde também deram vida a um casal apaixonado.

Em entrevista à GQ, Sutherland contou os pormenores dos momentos apaixonantes que ambos viveram na época.

"Eu estava deitado de costas na cama quando a Jane saiu da casa de banho. Ela também estava nua e quando o luar encontrou os seus seios perfeitos eu parei de respirar. Tudo parou. E depois recomeçou. Agora, quando eu o vejo na minha memória, paro de respirar novamente", descreveu.

Ao longo dos anos, também Jane Fonda falou deste caso, embora tenha sido sempre menos descritiva e mostrado menos entusiasmo.

Percorra a galeria que preparámos para si e que reúne várias fotografias de Jane Fonda e Donald Sutherland durante os anos 70, época em que se envolveram.

