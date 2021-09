Este domingo, 19 de setembro, o Sporting joga contra o Estoril, partida da Primeira Liga que está marcada para as 20h30. Sendo a equipa leonina o seu clube do coração, Dolores Aveiro não deixou de fazer uma publicação de apoio à mesma na sua conta de Instagram, como é habitual nestas ocasiões.

No entanto, desta vez a matriarca do clã Aveiro destacou-se pelo facto de posar ao lado do namorado, José Andrade, e ainda de um... leão (a fingir, claro).

"Boa sorte para o meu Sporting, beijinhos", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda da publicação onde surge equipada a rigor.

Veja o retrato:

