Depois de ter partilhado vídeos no Instagram onde mostrava os festejos da vitória do Sporting, Dolores Aveiro revelou que "ficou sem voz".

A mãe de Cristiano Ronaldo terminou a semana com muita felicidade, como fez questão de destacar na rede social.

"Este fim de semana não poderia ter começado melhor com a vitória do meu filho e dos meus meninos [do Sporting]. Fiquei sem voz, mas de coração cheio. Bom fim de semana", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou este sábado, 4 de dezembro, no Instagram.

