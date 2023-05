Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para emitir um comunicado sobre as mais recentes notícias que saíram sobre si na imprensa nacional. A mãe de Cristiano Ronaldo foi acusada de ter feito bruxaria para separar o jogador e Georgina Rodríguez, algo que já negou.

Eis o comunicado:

"Quero comunicar em meu nome e em nome da minha família (família Aveiro) onde [se] inclui Georgina Rodríguez, mulher do meu filho Cristiano Ronaldo, Rubina, mulher do meu filho Hugo, o meu genro Alexandre, marido da Katia Aveiro, ou seja, os meus 4 filhos, eu e os meus 11 netos.

Afirmar que hoje, dia 16 de Maio de 2023, acionei meus advogados para limpar o meu bom nome em prol da minha família e pelo que eles representam na minha vida.

Foi lançada uma notícia num conhecido jornal português (jornal esse que consequentemente usa e abusa do nome da minha família para se promover) notícia essa, falsa, caluniosa e até macabra, onde fala de atos horrendos que eu, possivelmente, teria mandado fazer para tirar a felicidade de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa, é de má fé, é infundada…

O meu bom nome jamais será jogado em praça pública. Jamais irei permitir que uma fonte de informação tão antiprofissional use o meu nome em vão. Irei até às últimas consequências não só para me proteger a mim e aos meus, mas também irei provar que as fontes, as palavras e as escritas ditas até então, foram meramente maldosas e infundadas de todo.

Agradeço a quem me segue e respeita-me não só a mim e aos meus, tenha especial atenção acerca do que se fala e escreve. Existem ofensas gratuitas após este tipo de notícia que ferem, magoam e nos deixam de mãos atadas quando se trata do nosso bem mais precioso que é a família. Meus netos, alguns, já leem e já escutam o povo e a crítica. E por isso mesmo, não vou desistir até que esse jornal prove tudo aquilo que hoje foi escrito".

