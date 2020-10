Dolores Aveiro surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com mais uma partilha que rapidamente captou a atenção dos mesmos.

A mãe de Cristiano Ronaldo estará de partida para a ilha da Madeira, uma vez que posou, ao que tudo indica, no aeroporto. De recordar que Dolores viajou recentemente para Lisboa onde esteve a desfrutar da companhia das filhas, Katia e Elma Aveiro.

Uma imagem que conquistou muitos elogios. "Maravilhosa", disse um seguidor. "Toda elegante", acrescentou outro. "Está esbelta", lê-se ainda entre as muitas reações.

Mas os comentários não ficaram por aqui e houve também muitos internautas que aproveitaram o espaço dado na caixa de comentários para desejar as melhoras a Cristiano Ronaldo, que esta semana testou positivo para a Covid-19. O craque português está neste momento a cumprir o período de quarentena. "As melhoras do seu filho", pode ler-se.

