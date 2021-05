Dolores Aveiro não poderia ter começado a semana de melhor maneira. A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um ternurento retrato no qual surge ao pé do neto Cristianinho.

"Boa semana para todos", afirmou na legenda da publicação que até ao momento já conquistou mais de seis mil gostos.

Ao que tudo indica, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo tem feito companhia à avó nos últimos dias.

Aliás, a propósito da conquista do Sporting, que se sagrou campeão, Dolores partilhou uma fotografia onde aparece também ao lado do menino de 10 anos: Junto de Cristianinho, Dolores Aveiro torce pelo Sporting e Juventus

