Dobradinha para o Sporting esta época? Dolores Aveiro espera que sim.

A mãe de Cristiano Ronaldo costuma desejar sorte ao seu clube do coração nas redes sociais e este domingo, dia 26 de maio, não foi exceção.

Com um vestido verde militar, t-shirt preta e calças brancas, a 'matriarca do clã Aveiro' posou sorridente desejando o melhor para o clube liderado por Rúben Amorim, que entra esta tarde em campo, no Jamor, frente ao FC Porto para a Final da Taça de Portugal.

A partida tem apito inicial marcado para as 17h15. "Força, Sporting", escreveu, na legenda da fotografia, que pode ver na publicação abaixo.

