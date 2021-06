Sempre muito atenta à carreira do filho, Cristiano Ronaldo, e sendo dona de um espírito patriótico, Dolores Aveiro já mostrou ser uma grande adepta da seleção nacional, da qual CR7 é capitão.

Depois de ter partilhado com os fãs do Instagram o seu palpite para o jogo desta quarta-feira, 23 de junho, eis que a matriarca do clã Aveiro fez mais uma publicação relativa ao jogo de Portugal frente à França.

"Já cumpri o meu dever… força à nossa seleção, entrem a matar!", escreveu.

Eis a publicação:

