Este domingo, dia 19, Dolores Aveiro fez uma publicação na sua conta de Instagram acerca da madrasta, após o falecimento desta.

"Hoje especialmente e de todo o meu coração presto a minha humilde e agradecida homenagem a esta mulher que mal ou bem ajudou-me a criar a mim e aos meus irmãos após a morte da minha querida e amada mãe", relata.

"Foi minha madrasta e a mulher que o meu pai escolheu quando resolveu refazer de novo uma família (bem lá atrás no tempo, ainda eu era uma criança)", continua.

"Ela deu-me meios irmãos, deu-me irmãos de criação, ela proporcionou-me uma grande família mesmo nas dificuldades da vida (éramos dez filhos na mesa, metade dela, metade do meu pai)", evidencia, dando conta da sua importância.

"Foi assim que cresci com ela e com eles! Quero com estas palavras pedir paz à sua alma neste dia que vai para perto do meu querido pai. (...) Obrigada mãe (foi assim que sempre a chamei). Que a senhora descanse em paz", completou.

Também Elma Aveiro fez a seguinte publicação:

