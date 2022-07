Foi no passado domingo que chegou ao fim a 3.ª edição de 'Casados à Primeira Vista'. Doina Babcenco, ex-concorrente do reality show da SIC, esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião e entre um balanço sobre a sua participação no programa fez algumas revelações sobre os bastidores.

"Quero muito esclarecer isto lá para fora porque disseram que me metia muito nos outros casais. É completamente mentira. Nós éramos obrigados a falar sobre casais, era tema, [diziam-nos] 'vocês têm de falar'", contou.

Diana Chaves, apresentadora de 'Casados', defendeu a produção explicando que é essa a "mecânica do programa" e que é precisamente isso "que lhe dá graça".

A ex-campeã de judo contou que os concorrentes organizaram um encontro mas Uicaã, com quem casou no programa, não quis marcar presença. Revelou ainda que enviou uma mensagem ao instrutor de wakeboard mas que, até hoje, ainda não obteve qualquer resposta.

Sobre o amor, Doina diz que já tem o coração "um bocadinho ocupado" mas rejeita a ideia de casamento para breve.

Leia Também: Doina de 'Casados': "Eu vou mesmo sair, não tenho nada para refletir"