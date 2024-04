'Ex' de Marta Cruz deixou uma mensagem na sua página de Instagram após participação da filha no 'The Voice Kids'.

Depois de a pequena Kyara ter participado no 'The Voice Kids' e não ter conseguido passar nas provas cegas, o pai da menina, Madjer, recorreu à sua página de Instagram para se manifestar. "Na vida, se existe algo que nos dói é ver os nossos filhos sofrer e chorar! Mas cabe-nos a nós lhes dar a visão futura que ao longo das suas vidas vão ouvir muitos 'nãos' e que nunca será um fracasso, mas sim um sinal que a vida lhes dá para não desistirem e voltarem muito mais preparados e fortes", começou por escrever. "E nós estamos aqui para os apoiar nos sonhos e os tornar realizáveis! És o nosso orgulho, meu amor", completou. De recordar que Noah Cruz, irmão mais velho da pequena Kyara, também se manifestou nas redes sociais. Leia Também: "Tens 11 anos mas não parece nada, em todos os sentidos. Admiro-te" Kyara é fruto da relação terminada de Marta Cruz com Madjer. Leia Também: Filha mais nova de Marta Cruz seguiu o irmão e foi ao 'The Voice Kids'