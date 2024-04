Como já tínhamos relatado anteriormente, a filha mais nova de Marta Cruz, Kyara, esteve nas provas cegas do 'The Voice Kids' mas não conseguiu passar à fase seguinte.

Entretanto, o irmão mais velho da menina, que também já participou no mesmo programa, fez questão de dedicar uma mensagem a Kyara no Instagram.

"A minha pequenininha grande subiu ao palco onde há três anos fui feliz. Espero que tenhas sido tanto quanto eu. Desta vez foi um 'agora não' e sinceramente não consigo nem se quer imaginar uma 'justificativa', mas sabemos que as coisas acontecem como têm de acontecer", começou por escrever Noah Cruz.

"Tens aqui alguém que não te vai deixar desistir. Sabes que não sou uma pessoa de dizer coisas bonitas muitas vezes, mas aproveito para agradecer-te do fundo do coração pelo teu apoio nesses últimos meses, pelo respeito, pela consideração e pela paciência que tens tido. Tens 11 anos mas (como os mentores disseram) não parece nada, em todos os sentidos. E por isso quero que saibas que admiro-te muito pela pessoa que te estás a tornar", destacou.

"Vou estar sempre aqui para ensinar-te aquilo que aprendi e aprender o que me tiveres para ensinar. Parabéns amostra de gente. Estou orgulhoso daquilo que fizeste. Amo-te milhões. (E agora vamos fingir que não fui lamechas ok?) Vamos preparar-nos para o próximo ano. Vais arrebentar com tudo", acrescentou.

Por fim, Noah Cruz deixou um "obrigado a Catarina Furtado", apresentadora do 'The Voice Kids', "pelas palavras que foram e são tão importantes". "E parabéns pelo trabalho fantástico, como sempre", concluiu.

Leia Também: Filha mais nova de Marta Cruz seguiu o irmão e foi ao 'The Voice Kids'