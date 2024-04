Depois de há cerca de três anos o irmão mais velho - que na altura era Yasmin e hoje é Noah - ter participado no 'The Voice Kids', Kyara seguiu o mesmo caminho e tentou a sua sorte no programa da RTP1.

A filha mais nova de Marta Cruz também cantou nas provas cegas do 'The Voice Kids' mas ao contrário do irmão, não conseguiu passar.

A emissão foi para o ar este fim de semana e a pequena Kyara, de 11 anos, contou com o apoio de Noah, da mãe Marta Cruz e do pai Madjer. Veja aqui.

