Heidi Klum está "a sentir-se muito melhor", depois de ter passado a última semana na cama. A modelo, de 46 anos, teve de abandonar as gravações do programa 'America's Got Talent', onde é jurada, no início da semana passada, após ficar doente.

Embora temesse que possa ter contraído o novo coronavírus, e até já fez o teste, o que é certo é que ao fim de sete dias em casa a manequim sente que está a recuperar.

"Dia 7 na cama... e a sentir-me muito melhor", disse Heidi numa fotografia em que aparece na cama, publicada na sua página do Instagram.

Klum vai saber o resultado do teste à Covid-19 já esta quinta-feira, 19 de março, enquanto o marido, Tom Kaulitz, deu negativo. Em conversa com um fã, a modelo disse: "O Tom está bem, o teste dele foi negativo. Eu vou receber os resultados do meu teste na quinta-feira".

