Djodje acaba de lançar a música 'You', um tema feito em "homenagem à dura realidade de muitas mães que saem do conforto do seu país à procura de oferecer melhores condições aos filhos", como explica uma nota enviada às redações.

Como descreve o mesmo comunicado, a canção "enlaça a história de uma mãe que vai à procura de uma história feliz, e que conquista o amor de um homem que se deixa apaixonar pela força desta mãe, corajosa e guerreira".

'You' ficou disponível no YouTube esta sexta-feira, 30 de abril, e vai também estar disponível em todas as plataformas de streaming.

